اليمن.. اجتماع مرتقب الجمعة بين المجلس الانتقالي والحكومة الشرعية بمقر التحالف في عدن‎

كشفت مصادر يمنية مطلعة، أن اجتماعا مرتقبا بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية في اليمن، من المزمع عقده الجمعة في مقر التحالف العربي بعدن.

وقالت المصادر إن "الاجتماع المزمع سيضم وفدا من القوات الشرعية ووفدا من القوات التابعة للمجلس الانتقالي وأعضاء لجنة التهدئة برعاية وإشراف قيادة التحالف العربي بعدن، في إطار الوصول إلى تهدئة ووقف الصدام بين الطرفين والبدء بتنفيذ بنود اتفاق الرياض".

وأضافت أن "الوفد التابع للشرعية يضم كلا من عبدالله الصبيحي، وسند الرهوة، وعلي الذيب الكازمي، بينما الشخصية الرابعة لم تتأكد، لكن من المرج أن تكون لؤي الزامكي".

ومن طرف الانتقالي سيشارك وفده كلا من محسن الوالي، وحسين البيشي، ومحمد علي هادي، وناصر حويدر، بينما سيشارك من لجنة التهدئة فضل حسن قائد المنطقة الرابعة، وثابت جواس قائد محور العند واثنين آخرين، بحسب المصادر ذاتها.

وأشارت المصادر إلى أنه "بالرغم من أن الاجتماع من المفترض عقده يوم الجمعة، إلا أن وفد الشرعية لم يصل حتى الآن إلى عدن".

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه عمليات التحشيد والتعزيز للقوات الشرعية في مديرية شقرة بمحافظة أبين، وهو ما دفع بالمجلس الانتقالي أيضا إلى إرسال تعزيزات مماثلة من عدن إلى أبين خلال الساعات الماضية.

وكان القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن اللواء أحمد سعيد بن بريك، اجتمع الأربعاء بأعضاء لجنة التهدئة المكونة من قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء فضل حسن، وقائد محور العند العميد ثابت جواس، لاستعراض نتائج اللقاءات التي تمت مع الطرف الحكومي في مدينة شقرة الساحلية في محافظة أبين.

وأكد أعضاء لجنة التهدئة أن القوات التابعة للشرعية في شقرة "أبدت حسن النية، والالتزام بالتهدئة، ووقف التصعيد والتحشيد والاستفزازات"، مشيرة إلى أنه "سيتم البدء بفتح قنوات تواصل بين الجانبين، وتهيئة المناخ للبدء بتنفيذ بنود ومحددات اتفاق الرياض".

وأوضحت اللجنة أنه تم الاتفاق على عقد لقاء مشترك في مقر قيادة التحالف العربي في عدن خلال اليومين القادمين.