اليمن.. "المجلس الانتقالي" يدعو "جنوبيي الأحزاب اليمنية" للانضمام إلى "شعبهم"

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الخميس، من سماهم "جنوبيي الأحزاب اليمنية" للعودة إلى شعبهم للإسهام في "بناء وطنهم الجنوبي الجديد".

وقال أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، في كلمة متلفزة، إن المجلس الانتقالي، "ذهب وسيذهب إلى أقاصي الأرض بحثا عن تحقيق السلام الذي يحقق لشعبنا الأمن والاستقرار ويتيح المجال لانطلاق عجلة البناء والتنمية".

وأضاف بن بريك، بحسب الموقع الرسمي للمجلس: "في مقابل سعينا للسلام ، فنحن متمسكون بالدفاع عن حق شعبنا في الحرية والكرامة، ولن نقبل بأي تجاوزات تنتقص من كرامة شعبنا، وتتطاول على تضحيات شهدائنا الأبطال الذين ارتقوا إلى الله دفاعا عن أرضهم وعرضهم وشعبهم وفي سبيل استعادة دولتهم الجنوبية المنشودة".

وتابع: "نؤكد أن أيدينا ما زالت وستظل ممدودة لكل الشرفاء والمخلصين من أبناء شعبنا ممن ما زالوا في المكونات والأحزاب اليمنية، وكذا فيما يسمى بالشرعية، للانضمام إلى شعبهم ، فهنا مكانهم الحقيقي، وهنا تكمن مهمتهم للإسهام مع المخلصين من أهلهم في بناء وطنهم الجنوبي الجديد".