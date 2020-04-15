الحوثيون: ندرس ردا أمميا على وثيقة الحل الشامل

كشفت جماعة الحوثي الأربعاء، أنها تدرس ردا وصل من الأمم المتحدة، بشأن وثيقتها للحل الشامل للنزاع في اليمن.

وقدم الحوثيون للمبعوث الخاص إلى اليمن، مارتن غريڤيث أمس الأربعاء ما قالوا إنها "وثيقة سياسية لحل الأزمة اليمنية".

وعبر حسابه بـ"تويتر"، غرد رئيس اللجنة الثورية العليا للحوثيين، محمد علي الحوثي، قائلا: "وصلنا رد من المبعوث بخصوص وثيقة الحل الشامل، ونعمل على دراسته".

وتتكون الوثيقة الحوثية من 3 أجزاء رئيسية، أولها "إنهاء الحرب وإيقاف إطلاق النار"، والثاني إنهاء ما أسمته "الحصار" المفروض على اليمن من قبل التحالف العربي، بينما تركز الثالث على "التوصل إلى تسوية سياسية".

وسبق أن أعلن التحالف العربي وقف إطلاق نار شامل من جانب واحد لمدة أسبوعين، لتركيز الجهود على مواجهة مخاطر كورونا، وبحث إمكانية الاتجاه لتسوية سياسية، واستجابت الحكومة اليمنية للهدنة التي حظيت بترحيب إقليمي ودولي.