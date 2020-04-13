مواجهات مسلحة في عدن‎ تسفر عن مقتل جندي وإصابة اثنين

قتل جندي يمني وأصيب آخران، اليوم الإثنين، في مواجهات مسلحة اندلعت شمال غرب العاصمة المؤقتة عدن، بين قوات من الحزام الأمني وأخرى تتولى حراسة منزل قائد عسكري في قوات العمالقة.

وقالت مصادر محلية لـ"إرم نيوز"، إن الاشتباك اندلع بين وحدات تابعة للحزام الأمني، وحراسة منزل قائد اللواء الثاني عمالقة، حمدي شكري، بمنطقة "بئر ناصر" شمال غرب عدن، بعد خلاف بين الطرفين لم تعرف أسبابه بعد.

مصادر أخرى قالت إن قوات الحزام الأمني، كانت تنفذ حملة أمنية لمنع دخول نبتة "القات" إلى عدن، ضمن الإجراءات الاحترازية التي أقرها المجلس الانتقالي الجنوبي، لمواجهة تفشي وباء كورونا، وأثناء ملاحقتها لموردي القات غير الممتثلين لقرار المنع، اطلقت النار باتجاه منزل القيادي العسكري حمدي شكري، ما دفع حراسته للرد واندلاع مواجهات بين الطرفين.

ووفقا للمصادر، فإن المنطقة لا تزال تشهد توترا بعد وصول تعزيزات عسكرية من الجانبين، في حين تبذل قيادات عسكرية أخرى، جهودا لاحتواء الموقف.