سلطنة عمان ترحب بقرار التحالف العربي وقف إطلاق النار في اليمن

أعربت سلطنة عمان اليوم الجمعة عن ترحيبها بإعلان دول التحالف العربي مؤخرا وقف إطلاق النار الشامل في اليمن.

ودعت وزارة الخارجية العمانية في بيان جميع الأطراف اليمنية إلى ”الاستفادة من هذه الخطوة والعمل على تغليب لغة الحوار من، أجل التوصل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار والوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية“.

وجددت سلطنة عمان تأييدها لجهود الأمم المتحدة والأفكار التي عرضها الأمين العام للمنظمة في مجلس الأمن الدولي، كما أكدت دعمها لمهمة المبعوث الأممي إلى اليمن، للوصول إلى حل سياسي شامل يحقق السلام والأمن في اليمن، حسب تعبير البيان.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، يوم الأربعاء الماضي وقفا شاملا لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، قابلة للتجديد.