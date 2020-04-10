الكويت وتونس: مبادرة التحالف في اليمن تشكل أساسا لاستئناف المفاوضات وإيجاد حل سياسي

رحبت الكويت وتونس، بمبادرة التحالف العربي لوقف إطلاق النار في اليمن.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، وقف إطلاق نار في اليمن لمدة أسبوعين، لمواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح، في بيان صدر عقب اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء صباح خالد الصباح، أن القرار ”یعكس إدراكا عالیا للظروف الدولیة الطارئة التي فرضت على العالم ومنطقتنا بسبب انتشار فیروس كورونا ورغبة صادقة في تجنیب المجتمع الیمني تبعات ھذه الكارثة“.

وأضاف أن ”مجلس الوزراء يعرب عن أمله في أن تتجاوب جماعة الحوثي مع ھذه المبادرة الإنسانیة النبیلة لتشكل أساسا لاستئناف المفاوضات وصولاً إلى الحل السیاسي الشامل والدائم في الیمن الشقیق برعایة الأمم المتحدة ممثلة بمبعوث الأمین العام للأمم المتحدة للیمن السید مارتن غریفیث“.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية التونسية، في بيان صدر الخميس، عن ”أملها في أن تفتح هذه الهدنة الإنسانية آفاقا جديدة لإيجاد حل سياسي دائم في اليمن“.

وأشادت الوزارة بهذا القرار ”الذي يغلب الجانب الإنساني في التعاطي مع الأزمة القائمة في اليمن ومن شأنه أن يساعد هذا البلد الشقيق للتفرغ لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا“.

وأكدت تونس حرصها على ”وحدة الصف العربي“، مجددة ”مساندتها لكل الجهود العربية والدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ودائم، وفقا لمقتضيات الشرعية الدولية والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني اليمني“.