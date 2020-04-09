مشيدة بالخطوة السعودية.. واشنطن تحض الحوثيين على التجاوب مع إعلان وقف إطلاق النار في اليمن‎

المصدر: أ ف ب

حضت الولايات المتحدة، الخميس، المتمردين الحوثيين في اليمن على الاستجابة بالمثل لوقف إطلاق النار الذي أعلنته السعودية، وذلك بعدما أعلنت الرياض وقفا لإطلاق النار بسبب جائحة كورونا المستجد.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان: إن ”الإعلان ردٌّ بناء على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة للأطراف للتركيز على مكافحة جائحة كوفيد-19“.

وقال: ”نحض الحوثيين على الاستجابة بالمثل لمبادرة التحالف“ العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن، مشيدا بالعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأشاد بومبيو بدعوة مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث إلى مفاوضات عاجلة بين الطرفين، داعيا ”كل الأطراف إلى التعاون الكامل مع جهوده“.

ودخل وقف إطلاق النار الذي أعلنه التحالف بقيادة السعودية حيّز التنفيذ الخميس، على أن يستمر لأسبوعين.