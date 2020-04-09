الجيش اليمني يتهم الحوثيين بخرق وقف إطلاق النار

اتهم الجيش اليمني، الخميس، جماعة ”أنصار الله“ (الحوثيين) بـ“خرق“ وقف إطلاق النار، واستهداف مواقع قواته في إحدى مديريات محافظة مأرب شرقي البلاد.

ومساء الأربعاء، أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، وقف شامل لإطلاق النار في اليمن لمدة أسبوعين، بدأ في تمام الساعة (9:00 بتوقيت غرينتش من الخميس، مع إمكانية تجديده.

وقال موقع ”سبتمبر نت“ الناطق باسم القوات المسلحة اليمنية، إن قوات الجيش بدأت بالالتزام بتوجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي التي تقضي بالاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار.

وأضاف أنه ”منذ الساعات الأولى لسريان وقف إطلاق النار، قام مسلحو جماعة الحوثي بقصف مواقع قوات الجيش في جبهات صرواح وهيلان غربي محافظة مأرب، بالمدفعية الثقيلة“.

ولفت إلى أنه بالتزامن مع ذلك، قام الحوثيون بحشد عناصرهم وآلياتهم القتالية في الجبهات ذاتها.

وبحسب موقع الجيش، وجه الرئيس هادي بالاستجابة لدعوة وقف إطلاق النار الذي يجري سريانه اعتبارا من اليوم الخميس، في تمام الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي/ 9:00 بتوقيت غرنتش استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا.

وفي 26 من مارس/آذار الماضي، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، الأطراف اليمنية إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة التزاماتهم بوقف إطلاق النار، التي أعلنوها استجابة لدعوة الأمم المتحدة.