الميسري لـ“إرم نيوز“: لم نتقدم باستقالتنا وإنما طالبنا هادي بالتدخل

نفى نائب رئيس الحكومة اليمنية، وزير الداخلية، أحمد الميسري، اليوم الخميس، تقدمه مع عدد من الوزراء بالاستقالة من الحكومة، وهو الأمر الذي تم تداوله في عدة وسائل إعلامية خلال الساعات الماضية.

وقال الميسري، خلال تصريح لـ ”إرم نيوز“:“لم نتقدم باستقالتنا لرئيس الحكومة، لكننا رفعنا مذكرة إلى فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي نُطالبه بالتدخل لإصلاح الاختلالات في مجلس الوزراء؛ بسبب سوء أداء رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك“ على حد تعبيره.

وأوضح:“لا وجود لرسالة فيها تقديم استقالة على الإطلاق.“

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من رئاسة الحكومة التي نفت، الأربعاء، وجود أي خلافات داخل تشكيلتها، بعد رسالة وقعها 14 وزيرًا تنتقد رئيس الحكومة معين عبدالملك.

وقالت الحكومة في بيان إن“القيادة السياسية والحكومة، تعمل وفق منظومة متكاملة، وكل ما يتم اتخاذه من قرارات حكومية، يجري بالتنسيق والتشاور والإشراف الكامل من قبل الرئيس، عبدربه منصور هادي”.