داعية الحوثيين للتجاوب.. الجامعة العربية: مبادرة التحالف العربي ”فرصة نادرة“ لوقف نزيف الدم في اليمن

المصدر: ا ف ب

طالبت جامعة الدول العربية، الخميس، ميليشيات الحوثي بالتجاوب مع مبادرة التحالف العربي، بقيادة الممكلة العربية السعودية، لوقف إطلاق النار في اليمن.

وأشاد أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط بالمبادرة، وطالب في البيان الحوثيين ”بإظهار الالتزام والتجاوب“ معها.

وقال إنّها ”تُمثل فرصة نادرة لوقف نزيف الدم في اليمن“.

وأكد أبو الغيط في البيان ”أن الشعب اليمني يعد الرابح الأول من هذه المبادرة المهمة التي تعكس حسا بالمسؤولية، وإدراكا لخطورة التحدي الذي يواجه الجميع في الوقت الحالي“.

والخميس، دخل وقف إطلاق نار أعلنه التحالف العربي بقيادة السعودية حيز التنفيذ في اليمن، بينما لم تفصح ميليشيات الحوثي عن موقفهم منه بعد.

وقالت الرياض إن الهدف من وقف النار التركيز على الاستعداد لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنها تفتح الباب أمام سلام دائم.

وبدأ وقف إطلاق النار عند الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش.

ولم تُسجّل في اليمن أي إصابة مثبتة رسميا بكوفيد-19، لكن هناك خشية كبرى من أن يتسبّب الوباء في حال بلوغه البلد الفقير، بكارثة إنسانية.