الحكومة اليمنية تنفي وجود خلافات وتهاجم قناة الجزيرة

نفت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، وجود أي خلافات داخل تشكيلتها، بعد رسالة مزعومة وقعها 14 وزيرا تنتقد رئيس الحكومة معين عبدالملك.

وقالت الحكومة في بيان إن ”القيادة السياسية والحكومة، تعمل في منظومة متكاملة، وكل ما يتم اتخاذه من قرارات حكومية، يجري بالتنسيق والتشاور والإشراف الكامل من قبل الرئيس، عبدربه منصور هادي”، نافية وجود أي خلافات داخل الحكومة.

ووفقًا لبيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، على لسان مصدر مسؤول في الحكومة، فإن الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام عربية ومحلية، على أنها مبعوثة من وزراء في الحكومة اليمنية يحذرون فيها رئيس البلاد من تصرفات رئيس الحكومة، هي رسالة ”ملفقة“ وغير صحيحة.

واعتبر البيان أن ”القصد من نشر الرسالة الملفقة التي نشرتها بعض الوسائل الإعلامية وفي هذا التوقيت الذي نشهد فيه انتصارات مبشرة للجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مفضوح الأهداف ومحاولة للتعتيم على الهزائم المتوالية التي تتلقاها مليشيا الحوثي في عدد من الجبهات، وحرف الأنظار عن حجم الخسائر التي تتكبدها، وعن جرائمها وانتهاكاتها المستمرة ضد المدنيين وآخرها المجزرة الوحشية بقصف قسم النساء في السجن المركزي بتعز واستهداف محطة ضخ النفط في مأرب“.

وأكد البيان الحكومي، أن ”هذه الترهات والأكاذيب التي تظهر وبشكل مثير للريبة مع كل انتصارات يحققها الجيش الوطني بإسناد من تحالف دعم الشرعية، لم تعد تنطلي على أحد، وقد باتت مكشوفة أمام الجميع محليا ودوليا“.

وهاجم البيان الحكومي قناة الجزيرة القطرية بشكل خاص؛ متهما القناة ومموليها بأنها مستميتة في محاولات ”للنيل من الشرعية والتحالف لخدمة أجندة إيران ومشروعها“.