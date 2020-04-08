متحدث الجيش اليمني يكشف عن ”انتقال كبير“ في سير المعارك ضد الحوثيين‎

قال المتحدث باسم الجيش اليمني، العميد الركن، عبده مجلي، اليوم الأربعاء، إن قوات الجيش المسنودة من رجال القبائل وطائرات التحالف العربي، يحرزون تقدمًا وانتصارات كبيرة ضد مليشيات الحوثيين، في مختلف الجبهات، في ظل الانتقال الكبير في سير المعارك، والتحول من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم.

وأكد مجلي، في تصريح للموقع الرسمي لقوات الجييش أن ”استعادة وتحرير العديد من المواقع والمساحات الشاسعة، وتكبيد المليشيات خسائر فادحة في الأرواح والعتاد. وتأتي كرد على التصعيد الحوثي في قصف المدنيين والأحياء السكنية والمنشآت الحيوية والاقتصادية“.

وقال إن قوات الجيش، سيطرت على جبهة ”قانية“، بمحافظة البيضاء، وسيطرت على عدد من ”المواقع المهمة والحاكمة، منها مواقع التباب السود والخدار، وسط انهيار كبير للمليشيا، إلى جانب هجوم الجيش في جبهة فضحة وناطع الواسع، وتمكن من السيطرة على عدد من المواقع أهمها جبل وشعب لبان ومفرق أعشار وتحرير تبتي القائد والغدير وغيرها من المواقع“.

وعن الوضع الميداني، في محافظة الجوف، شمال اليمن، قال متحدث الجيش اليمني، إن الجيش استعاد منطقة ”اللبنات كاملة، ويواصل تقدمه باتجاه مدينة الحزم وتزامن ذلك مع تواصل المعارك في مناطق المهاشمة واليتمة والوجف وبرط العنان وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية وسط انهيار كبير للمليشيا الحوثية، حيث تم استعادة كمية كبيرة من الأسلحة المختلفة والذخائر ووقع خسائر فادحة للمليشيا في الرواح والعتاد والقبض على العشرات من عناصرها“.

وفي مأرب، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، أكد العميد الركن، عبده مجلي، إلى تقدم مستمر لقوات الجيش في منطقة ”هيلان“ بمديرية صرواح، غرب مأرب، واستعادة أماكن مهمة في تلك المنطقة الاستراتيجية، واقتراب الجيش من سوق صرواح.

ولفت المتحدث إلى أن حالة ”الفشل الكبير للمليشيا دفعها إلى الاستمرار في إطلاق الصواريخ على مدينة مأرب واحيائها السكنية مستهدفة المدنيين من الاطفال والنساء وقصف المنشآت الحيوية والاقتصادية ومنها محطة الضخ النفطي لأنبوب صافر في صرواح“، خلال الأيام الماضية.

وقال متحدث الجيش اليمني، إن هذه الانتصارات، تتزامن مع اشتعال المعارك في جبهات محور تعز، في الجبهة الشرقية والجبهة الغربية بعد تصعيد مليشيات الحوثيين واستمرار قصفها للسجن المركزي بقذائف الهاون واستهداف قسم النساء في السجن.

وفي الجهة الشرقية من العاصمة اليمنية صنعاء، أكد مجلي أن قوات الجيش ”شنت هجومًا على مواقع كانت تتمركز فيها عناصر المليشيا الحوثية في لقشع والبرش والخسف، وتمت السيطرة على غالبية المواقع والتقدم في مساحات شاسعة وتكبيد المليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الارواح والعتاد فضلا عن تدمير عدد من الآليات والعربات العسكرية“ .

كما أكد مواصلة قوات الجيش تقدمها في القضاء على تسللات الحوثيين، في جبهات محافظة الضالع، ومنعها من الوصول إلى مواقع الجيش.