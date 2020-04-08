الجيش اليمني يستعيد معسكر اللبنات الاستراتيجي بالجوف

استعاد الجيش اليمني اليوم الأربعاء، معسكر اللبنات الاستراتيجي بمحافظة الجوف، وذلك بعد أسبوع من إسقاطه في يد الحوثيين، بعد انسحاب قوات تابعة لحزب الإصلاح.

وقال مصدر عسكري في تصريح للمركز الإعلامي، التابع للقوات المسلحة: ”إن قوات الجيش الوطني نفذت عملية وقت عسكرية واسعة ومباغتة من محوري الكنائيس والندر، تمكنت خلالها من اقتحام معسكر اللبنات الاستراتيجي والسيطرة الكاملة عليه وتطهيره من عناصر الميليشيات من جهة، والتقدم في سلسلة جبال الندر وصولا الى جبال الجدفر والأقشع والبرش شرق الندر“.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية، خلال الضربات المساندة التي نفذتها طائرات التحالف العربي أثناء تقدم قوات الجيش على الأرض

وأكد المصدر أن مساحات واسعة في محيط اللبنات وجبال الندر جرى تأمينها، في ما لا تزال العملية مستمرة وسط تقدم مستمر لقوات الجيش الوطني في أكثر من اتجاه.