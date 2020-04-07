الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتهجير 11 ألفا من محافظة الجوف

اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، جماعة الحوثي، بتهجير 11 ألف شخص من مدينة الحزم التابعة لمحافظة الجوف، بعد سيطرتهم عليها قبل نحو شهر.

جاء ذلك بحسب تقرير أصدره مكتب حقوق الإنسان بمحافظة الجوف، وفق ما نقلته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.

وأضاف التقرير، أن ”الحوثيين حرموا إلى جانب ذلك 31 ألف طالب من مواصلة التعليم، وأوقفوا 5 آلاف معلم عن التدريس، في مدينة الحزم والمديريات المجاورة لها“.

ووفق التقرير، ”تسبب الحوثيون بنزوح 7 آلاف أسرة إلى محافظة مأرب، وتعثر 126 أسرة في الصحراء، وتعرض 219 أسرة للسرقة والنهب من قبل خلايا وعناصر حوثية، أثناء النزوح“.

وسيطر الحوثيون مطلع شهر مارس/ آذار الماضي على مدينة ”الحزم“ مركز محافظة الجوف المحاذية للسعودية، بعد معارك عنيفة مع القوات الحكومية استمرت لأيام.