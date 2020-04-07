طارق صالح يلتقي مارتن غريفيث عبر دائرة تلفزيونية

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التقى العميد طارق صالح قائد المقاومة الوطنية في اليمن، اليوم الثلاثاء المبعوث الأممي مارتن غريفيث عبر دائرة تلفزيونية. وقال طارق صالح في تغريدة عبر ”تويتر“ إنه بحث مع المبعوث الأممي آلية وقف إطلاق النار الشامل، وتوحيد الجهود لمواجهة كورونا، ومناقشة خروقات الميليشيات الحوثية وعرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم الموقع مع الحوثيين العام 2018. وأضاف أنه قدم…