وزير الإعلام اليمني: مواقف غريفيث حيال جرائم الحوثيين ”ضبابية“

وصف وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني مواقف المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث بـ“الضبابية“ حيال الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي، وآخرها ما حدث بقسم النساء في السجن المركزي بمدينة تعز.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ عن الأرياني قوله إن ”عدم توجيه غريفيث أصابع الاتهام صراحة لمرتزقة إيران مؤسف جداً ولا يرقى لحجم الجريمة الإرهابية“.

وأضاف أن ”المواقف الضبابية للمبعوث الأممي لليمن تطيل أمد الأزمة ولا تخدم جهود إنهاء الحرب وإحلال السلام وتمنح الميليشيا الحوثية ضوءا أخضر لتصعيد عملياتها العسكرية واستهدافها المتكرر للمدنيين“.

‏وطلب وزير الإعلام اليمني من المبعوث الأممي زيارة مدينة تعز لـ“الاطلاع على موقع الجريمة في السجن المركزي بالمدينة، وكشف كذب وزيف ادعاءات الميليشيا الحوثية ومحاولاتها لتغطية جرائمها النكراء“، بحسب وصفه.

وأعلن مسؤول حكومي في محافظة تعز اليمنية، يوم الأحد، مقتل وجرح عشرات النساء في قصف للحوثيين استهدف السجن المركزي في المحافظة.

وقال مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان في تعز عبدالرحيم السامعي إن ”5 سجينات قتلن، وأصيبت 28 أخريات في حصيلة أولية لقصف شنته ميليشيات الحوثيين طال السجن المركزي في تعز“.

وأضاف السامعي: ”القصف استهدف قسم النساء في السجن الذي يقع في نطاق سيطرة القوات الحكومية“.