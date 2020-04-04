إصابة جنديين يمنيين بكمين مسلح في أبين

أصيب جنديان يمنيان، اليوم السبت، في كمين نصبه مسلحون مجهولون لإحدى العربات العسكرية التابعة للجيش اليمني، في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، إن إحدى العربات العسكرية، التابعة للواء الأماجد، المتمركز شرقي مديرية لودر، شمال محافظة أبين، تعرضت لإطلاق وابل من الرصاص، من قبل مسلحين مجهولين أثناء عودتها من معسكر تابع للجيش اليمني بمنطقة ”عكد“ غربي مديرية مودية، إلى مقر لواء الأماجد، شرقي لودر، ما أسفر عن إصابة جنديين.

وأضافت المصادر أن الجنديين نقلا على الفور إلى مستشفى ”محنف“ العام بمديرية لودر، لتلقي العلاج، بينما أعطبت عربتهما العسكرية أثناء الهجوم، فيما تمكن المهاجمون من الفرار.