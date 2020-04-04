استهداف قوة تابعة للتحالف العربي بعبوة ناسفة غرب عدن

استهدف مجهولون، اليوم السبت، بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، عربات عسكرية، كانت في طريقها إلى مقر قوات التحالف العربي، غربي المدينة، بتفجير عبّوة ناسفة، أدت إلى تضرر عربة مدرعة، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وقالت مصادر محلية، لـ“إرم نيوز“، إن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة في الطريق العام، قرب مدينة ”إنماء“ السكنية، غربي عدن، وتمكنوا من تفجيرها أثناء مرور القوة العسكرية باتجاه مقر قوات التحالف العربي، الواقع بين مدينتي ”إنماء“ و“البريقة“.

وذكرت أن شظايا العبوة أعطبت إحدى المدرعات العسكرية، ونقل جنودها إلى العربات الأخرى، في حين أكمل الموكب طريقه نحو مقر التحالف العربي بعدن.

وتشير المصادر، إلى أن الانفجار لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، بينما تضررت بعض سيارات المدنيين جراء الانفجار.