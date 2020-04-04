الإمارات تشدد على تنفيذ اتفاق الرياض وتحذر ”أحصنة طروادة“ من المراوغة ضد السعودية

شدد وزیر الدولة للشؤون الخارجیة الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، على ضرورة تنفیذ اتفاق الریاض، الذي تم توقيعه بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، تحت رعاية السعودیة.

وقال قرقاش في تغریدة نشرھا عبر حسابه الشخصي على “ تویتر“، اليوم السبت، إن ”التنفیذ الفوري لاتفاق الریاض ضروري على ضوء التطورات الحالیة في الیمن“.

وأكد الوزير أن ”الاتفاق یوحد الصف لمواجهة الحوثي، ویمھد للحل السیاسي، ویعزز جھود مواجهة فیروس كورونا“، محذرا من أن ”الرھان والمراوغة ضد السعودیة الشقیقة من قبل أحصنة طروادة، ما ھو إلا رھان حزبي انتھازي خائب وسیفشل“.

وكانت الحكومة الیمنیة والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقعا اتفاق الریاض؛ بھدف وقف التصعید بالجنوب، والعمل على تقاسم السلطات بين الشمال والجنوب في كافة مؤسسات الدولة، لكن لم یحدث أي تطبیق للاتفاق حتى الآن، وسط اتھامات متبادلة بین الطرفین.