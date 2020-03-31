الجيش اليمني يحرز تقدما على حساب ميليشيات الحوثي في مأرب‎

حققت قوات الجيش اليمني، والمقاومة الشعبية، المسنودان من طائرات التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، تقدمًا جديدًا على حساب ميليشيات الحوثي، غربي محافظة مأرب الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية؛ وفق ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية ”سبأ“.

ونقلت ”سبأ“ عن مصدر عسكري قوله: إن ”مقاتلي الجيش تمكنوا من تحرير عدد من المواقع المهمة في جبهة صرواح بمديرية صرواح غربي مأرب، وصولًا إلى مشارف سوق صرواح، وقتل وأصيب خلال المعارك عدد من عناصر ميليشيات الحوثيين“.

ووفقًا للمصدر العسكري، فإن ”التقدم جاء بالتزامن مع معارك أخرى لا تزال مستمرة“ بين الجيش والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثيين من جهة أخرى، في منطقتي ”المشجع“ وهيلان“ غربي مأرب.

وذكر المصدر أن طائرات التحالف العربي ومدفعية الجيش اليمني كان لها دور كبير في تدمير مواقع وتجمعات وتعزيزات ميليشيات الحوثي، ”وألحقت بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد“، وفق تعبيره.