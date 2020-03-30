التحالف يعرض صورا لمواقع حوثية استهدفها في عمليته الجديدة

عرض التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن صورا لمواقع حوثية قال إنه استهدفها، الإثنين، في عدد من محافظات اليمن، ضمن عملية عسكرية جديدة اليوم.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بدء عملية عسكرية نوعية؛ لتدمير أهداف عسكرية تتبع للميليشيات الحوثية في اليمن، وذلك بعد يومين من إسقاط صاروخين حوثيين استهدفا السعودية.

وأظهرت الصور الجوية، التي نشرها التحالف العربي للأهداف الحوثية التي تم استهدافها، نفقا لتخزين الصواريخ والأسلحة في مدينة الحديدة الساحلية.

ومن ضمن الأهداف التي شملها قصف سلاح الجو التابع للتحالف العربي نفقين لتخزين الصواريخ والأسلحة جنوبي ميناء الصليف، الذي يبعد عن الحديدة حوالي 60 كلم.

وشملت الأهداف التي تم تدميرها القدرات النوعية المتقدمة للميليشيا، كتخزين وتجميع وتركيب الصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار، وأماكن تواجد الخبراء من الحرس الثوري الإيراني ومخازن الأسلحة.