التحالف يعلن بدء ”عملية نوعية“ لتدمير أهداف عسكرية حوثية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الإثنين، بدء عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية تتبع للمليشيات الحوثية في اليمن.
وأوضح التحالف في بيان نقلة قناة ”الإخبارية“ السعودية عبر حسابها في ”تويتر“، أن ”العملية العسكرية تهدف لتحييد وتدمير التهديد البالستي للحوثيين والقدرات النوعية والتي تهدد حياة المدنيين“.
وأضاف: ”مستمرون باتخاذ الإجراءات والوسائل الحازمة والصارمة ضد انتهاكات المليشيات المتعمدة باستهداف المدنيين“.
ويأتي ذلك بعدما اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخين حوثيين فوق سماء مدينتي جازان والرياض؛ ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين في الرياض إصابات خفيفة؛ إثر تناثر شظايا الصاروخ الباليستي الذي تم تدميره.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، أمس الأحد، إن ”قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت ودمرت، عند الساعة 23:23 من مساء السبت، صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء وصعدة باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة“.