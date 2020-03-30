التحالف يعلن بدء ”عملية نوعية“ لتدمير أهداف عسكرية حوثية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الإثنين، بدء عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية تتبع للمليشيات الحوثية في اليمن. وأوضح التحالف في بيان نقلة قناة ”الإخبارية“ السعودية عبر حسابها في ”تويتر“، أن ”العملية العسكرية تهدف لتحييد وتدمير التهديد البالستي للحوثيين والقدرات النوعية والتي تهدد حياة المدنيين“. وأضاف: ”مستمرون باتخاذ الإجراءات والوسائل الحازمة والصارمة ضد انتهاكات…