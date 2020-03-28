الحوثيون يداهمون منزل شيخ قبلي في الضالع

داهم مسلحون حوثيون اليوم السبت منزل زعيم قبلية ”العود“ في محافظة الضالع في الجزء الخاضع لسيطرة الحوثيين، بعد رفضه إمدادهم بالمال.

وقال المركز الإعلامي لجبهة الضالع، نقلا عن مصادر محلية، إن ”مسلحين حوثيين اقتحموا منزل الشيخ ناجي محمد الشرجي في منطقة القرن في العود شمال محافظة الضالع، بعد رفضه الانصياع لتوجيهات مشرفي الميليشيات في دعم الجبهات الحوثية بالمال والسلاح”.

ولفت إلى أن ”المسلحين اقتحموا المنزل وأرعبوا أهله، لكنهم انسحبوا من المنزل ومحيطه بعد عملية تفتيش دقيق استمرت لساعات”.

ولا تزال جبهة الضالع أكثر الجهات استنزافا للحوثيين، فقد خسرت فيها الميليشيات المئات من مقاتليها وقاداتها الميدانيين، وسط صلابة الجيش الوطني والقوات المشتركة في هذه الجبهة.