الجيش اليمني يكبد ميليشيات الحوثي خسائر باهظة في جبهات الجوف (فيديو وصور)

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت تكبد ميليشيات الحوثي خسائر باهظة، وسط تحقيق تقدم ميداني كبير في مختلف جبهات الجوف.

وقال رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة، العميد الركن علي محسن الهدي، إن ”قوات الجيش ومعهم القبائل يحققون انتصارات متوالية في جبهة صبرين القريبة من سوق الثلوث الذي يطل على جبهة العقبة، وفي جبهات السليلة والوجف بمديرية خب الشعف، التي تكبد الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والمعدات والأرواح“.

هكذا هي آليات الحوثي تتحرق في صحراء #الجوف وعشرات من عناصره في قبضة القوات والمقاومة.

صحراء #الجوف تلتهم الحوثي بعتاده ????????✌???? pic.twitter.com/7bdzvM1ZU1 — ???????????????? الجوف الآن JOUF NOW®️ (@JoufNow) March 28, 2020

ونقل موقع ”سبتمبر نت“ الإلكتروني، عن الناطق باسم الجيش، عن العميد الركن علي محسن الهدي، أن ”جبهات الجوف المختلفة تشهد معارك ضارية وعنيفة خلال الفترة الماضية نتيجة المحاولات الهجومية البائسة التي تقوم بها المليشيا الانقلابية، وهي تحاول تحقيق نصر وهمي لأنصارها، بعد أن منيت بهزائم ساحقة في عدتها وعتادها العسكرية”.

اقسم بالله انهم هاربين مثل الغنم

صحراء الجوف ليست للنزهة ي حوثي لتعلم هذا جيدا pic.twitter.com/8en75Mf13k — علي العنثري (@ali_alanthry) March 28, 2020

وأضاف أن ”الطلعات الجوية المساندة للجيش التي يقوم بها طيران التحالف العربي كثفت من قصفها مواقع وتجمعات وتعزيزات المليشيا الانقلابية في مختلف جبهات وميادين القتال بمحافظة الجوف“.

القوات المسلحة لإنها تعرف أن الحوثي لن يسأل عن جثث القتلى وهذا لايهمهم فتقوم بتجميعها من صحراء #الجوف. #اليمن ???????? pic.twitter.com/bVbUaxYPEV — ???????????????? الجوف الآن JOUF NOW®️ (@JoufNow) March 28, 2020

وتداول نشطاء عبر موقع ”تويتر“ مقاطع مصورة تظهر آليات عسكرية لميليشيات الحوثي وقد التهمتها النيران، بالإضافة إلى صور عدد من أسرى الميليشيات في قبضة قوات الجيش.