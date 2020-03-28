 الجيش اليمني يكبد ميليشيات الحوثي خسائر باهظة في جبهات الجوف (فيديو وصور) – إرم نيوز‬‎

الجيش اليمني يكبد ميليشيات الحوثي خسائر باهظة في جبهات الجوف (فيديو وصور)

الجيش اليمني يكبد ميليشيات الحوثي خسائر باهظة في جبهات الجوف (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

أعلن الجيش اليمني، اليوم السبت تكبد ميليشيات الحوثي خسائر باهظة، وسط تحقيق تقدم ميداني كبير في مختلف جبهات الجوف.

وقال رئيس عمليات المنطقة العسكرية السادسة، العميد الركن علي محسن الهدي، إن ”قوات الجيش ومعهم القبائل يحققون انتصارات متوالية في جبهة صبرين القريبة من سوق الثلوث الذي يطل على جبهة العقبة، وفي جبهات السليلة والوجف بمديرية خب الشعف، التي تكبد الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والمعدات والأرواح“.

ونقل موقعسبتمبر نتالإلكتروني، عن الناطق باسم الجيش، عن العميد الركن علي محسن الهدي، أنجبهات الجوف المختلفة تشهد معارك ضارية وعنيفة خلال الفترة الماضية نتيجة المحاولات الهجومية البائسة التي تقوم بها المليشيا الانقلابية، وهي تحاول تحقيق نصر وهمي لأنصارها، بعد أن منيت بهزائم ساحقة في عدتها وعتادها العسكرية”.

وأضاف أن ”الطلعات الجوية المساندة للجيش التي يقوم بها طيران التحالف العربي كثفت من قصفها مواقع وتجمعات وتعزيزات المليشيا الانقلابية في مختلف جبهات وميادين القتال بمحافظة الجوف“.

وتداول نشطاء عبر موقعتويترمقاطع مصورة تظهر آليات عسكرية لميليشيات الحوثي وقد التهمتها النيران، بالإضافة إلى صور عدد من أسرى الميليشيات في قبضة قوات الجيش.

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