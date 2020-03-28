اليمن.. الخنبشي ينفي إلغاء تكليفه بمهام وزير النقل صالح الجبواني‎

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نفى نائب رئيس الوزراء اليمني سالم الخنبشي، اليوم السبت، صحة ما يشاع من أنباء عن إلغاء قرار تكليفه بمهام وزير النقل خلفا للوزير صالح الجبواني، الذي أوقف بقرار من رئيس الوزراء مؤخرا. وقال الخنبشي، في تصريح مقتضب لإرم نيوز، إن ”التكليف قائم والزوبعة انتهت“؛ في رد واضح يؤكد أن كل ما يشاع عن تدخل الرئيس…