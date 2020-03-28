اليمن.. الخنبشي ينفي إلغاء تكليفه بمهام وزير النقل صالح الجبواني‎

نفى نائب رئيس الوزراء اليمني سالم الخنبشي، اليوم السبت، صحة ما يشاع من أنباء عن إلغاء قرار تكليفه بمهام وزير النقل خلفا للوزير صالح الجبواني، الذي أوقف بقرار من رئيس الوزراء مؤخرا.
وقال الخنبشي، في تصريح مقتضب لإرم نيوز، إن ”التكليف قائم والزوبعة انتهت“؛ في رد واضح يؤكد أن كل ما يشاع عن تدخل الرئيس اليمني لإلغاء قرار رئيس الوزراء بهذا الشأن غير صحيح، بحسب المصدر.
وكان رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك قرر إقالة وزير النقل صالح الجبواني؛ بسبب ”إخلاله بمهامه“، وتكليف نائب رئيس الوزراء سالم الخنبشي قائما بأعمال وزير النقل.
ولاحقا، نشرت وسائل إعلام محلية، أنباء عن أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي تدخل لإلغاء قرار معين عبدالملك، وإعادة الجبواني لمنصبه، لكن ذلك نفاه كليا سالم الخنبشي، الذي أكد أن التكليف قائم، وأن كل ما يشاع حول إلغائه يعد زوبعة وانتهت.