الجيش اليمني يعلن مقتل 5 حوثيين وإسقاط طائرة مسيرة‎

أعلن الجيش اليمني، يوم الأربعاء، مقتل 5 مسلحين حوثيين، إثر إحباط محاولة تسلل بمحافظة البيضاء (وسط)، وإسقاط طائرة مسيرة في محافظة الحديدة (غرب البلاد).

ونقل المركز الإعلامي للقوات المسلحة، عن قائد اللواء 173 مشاه، العميد صالح المنصوري، أن ”ما لا يقل عن 5 من عناصر مليشيا الحوثي قتلوا وأصيب آخرون، في كمين بجبهة ناطع في البيضاء“.

وأضاف: ”تم استدراج المجموعة أثناء محاولتهم التسلل إلى جبل القرحي بجبهة ناطع، قبل أن يبادرهم عناصر الجيش بإطلاق النار“.

من جهة أخرى، قال المركز الإعلامي لـ ”ألوية العمالقة“، في بيان يوم الأربعاء، إن ”القوات المشتركة في الساحل الغربي تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة ”حوثية“، في سماء مدينة الدريهمي جنوب الحديدة.

والقوات المشتركة تتكون من ”ألوية العمالقة“ و“قوات حراس الجمهورية“ و“قوات أبناء تهامة“ وتنتشر في الساحل الغربي.

وأضاف، نقلًا عن مصدر عسكري لم يسمه أن الطائرة الحوثية كانت تحلق فوق مواقع القوات المشتركة في سماء مدينة الدريهمي، قبل أن يتم إسقاطها بنجاح.

ووفقًا للمصدر ذاته، تعد هذه الطائرة هي ”الثالثة“ التي تسقطها القوات المشتركة خلال أسبوع في سماء الدريهمي.