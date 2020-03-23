نجاة قائد عسكري من كمين مسلح في جنوب اليمن

نجا قائد اللواء الرابع حماية رئاسية، العميد مهران القباطي، مساء الاثنين، من كمينين مسلحين، نفذهما مسلحون مجهولون، بين محافظتي أبين وشبوة جنوبي اليمن.

وقالت مصادر محلية، إن إحد مرافقي العميد القباطي، قتل متأثرا باصابته في الكمين الثاني الذي استهدف موكب قائد اللواء الرابع مدرع حماية رئاسية، في منطقة“العرم“ بمديرية حبان، جنوبي محافظة شبوة.

وأشارت المصادر إلى أن الكمين الأول استهدف القباطي على تخوم مديرية المحفد، شرقي محافظة أبين، دون وقوع أي خسائر.

وكان القباطي في طريق عودته إلى محافظة شبوة، بعد وصوله صباح الاثنين على رأس قوة عسكرية مكونة من وحدات من اللواء الرابع مدرع حماية رئاسية، ووحدات أخرى من قوات الجيش اليمني، الى مدينة شقرة، جنوبي أبين، التي تعد منطقة تماس بين قوات الجيش اليمني وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي بأبين، وفقا للمصادر.

وفي الإطار ذاته، اغتال مسلحون مجهولون، أكاديميا في جامعة ذمار، مساء أمس الاثنين.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“ إن المدرس الجامعي علي بن علي الوريث، اغتيل على يد مجهولين في خط المغرب وسط مدينة ذمار، ولاذ المهاجمون بالفرار.