المنشطات الجنسية تلقى رواجاً في اليمن

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الأدوية تفتقر للمراقبة الحكومية من حيث الكميات المصنعة وطريقة توزيعها في السوق، وعملية استخدامها الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفات كبيرة على الشباب.