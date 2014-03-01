المنشطات الجنسية تلقى رواجاً في اليمن

ازداد إقبال اليمنيين على تعاطي المنشطات الجنسية بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت تجارة المنشطات بمختلف أنواعها تلقى رواجاً كبيراً في سوق الأدوية، وأصبحت إعلانات المنشطات الجنسية أكثر تداولاً على وسائل الإعلام.
ويقول أصحاب مخازن الأدوية أن المنشطات الجنسية تحظى بنسبة طلب كبيرة خصوصاً من فئة الشباب، وكبار السن.
وقال تاجر أدوية في العاصمة صنعاء لـ"إرم": أن هناك إقبال كبير من قبل فئة الشباب على تعاطي المنشطات الجنسية، الأمر الذي فرض على شركات الأدوية أن توفره وبأنواع مختلفة.
وأوضح أن هناك أكثر من أربع شركات محلية تنتج أصناف دوائية منشطة للجنس، بالإضافة إلى أدوية أخرى مصنوعة في شركات خارجية.
وذكر أن تلك الأدوية تفتقر للمراقبة الحكومية من حيث الكميات المصنعة وطريقة توزيعها في السوق، وعملية استخدامها الأمر الذي يؤدي إلى مضاعفات كبيرة على الشباب.
وأكد أن هناك الكثير من الأدوية الجنسية مهربة وغير مرخص لها بالبيع داخل اليمن، وقد تسبب بأمراض فتاكة لمن يستخدمها.
وقال الشاب عبدالخالق صغير (25 عاماً) أن الشباب يريدون أن يثبتوا فحولتهم أمام زوجاتهم، فيضطرون لتناول المنشطات الجنسية.
وأوضح لـ"إرم": أن الكثير من الشباب يخشون من ليلة الدخلة على الزوجة، فيقومون بتناول المنشطات الجنسية".
ويقول مختصون أن تزايد اقبال الشباب على تناول المنشطات الجنسية يعود إلى الإفراط في تناول القات والتدخين وشرب الخمور وعدم ممارسة الرياضة.
كما أن الإنتشار الواسع لتلك المنشطات ورخص ثمنها، والخوف من الفشل في العلاقة الزوجية يدفع الكثير من الشباب إلى تعاطي تلك المنشطات.