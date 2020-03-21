رغم تشييع جثمانه أخيرا.. مازال الغموض يلف اغتيال العميد عدنان الحمادي

ما يزال التساؤل حول ملابسات اغتيال العميد في الجيش اليمني عدنان الحمادي قائمًا بسبب الغموض الذي لف الحادث وعدم إفصاح الحكومة الشرعية عن نتائج التحقيق الذي شكلت لجنة لإجرائه عقب أيام من الواقعة.

وفي مراسم عسكرية رسمية، شيعت جنازة العميد الحمادي، قائد اللواء 35 مدرع بالجيش اليمني، أمس الجمعة، في مديرية المواسط عزلة بني حماد جنوب تعز.

جانب من تشييع جثمان الشهيد العميد الركن عدنان الحمادي pic.twitter.com/o9sKAW9nQx — أ/ عبدالله الارياني????????✌ (@lionofhunter202) March 20, 2020

اليوم سيدفن الشرف العسكري … وسيكون الأحرار الشرفاء في ضيافة الحمادي للمرة الأخيرة واروه الثرى لكن لاتسمحو ان يدفن معه مشروعه وقضيته التي كان يدافع عنهما من اجلكم #جمعة_الوداع#الوداع_الأخير تم النشر بواسطة ‏أكرم عدنان الحمادي‏ في الخميس، ١٩ مارس ٢٠٢٠

لكن المراسم العسكرية لجنازة الحمادي، الذي قتل قبل أشهر، لم توقف التساؤلات حول قرار الدفن من غير إعلان نتائج التحقيقات، وتوجيه الاتهام الصريح لأي طرف بالوقوف وراء الاغتيال.

وفي هذا الصدد، تساءل محمد الفتاح: ”في موكب جنائزي مهيب شيع اليوم آلاالاف من أبناء تعز جثمان الشهيد عدنان الحمادي إلى مثواه الاخير. و السؤال اليوم موجه للحكومة لماذا لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيق في قضية اغتياله؟“.

في موكب جنائزي مهيب شيع اليوم آلاالاف من أبناء تعز جثمان الشهيد عدنان الحمادي إلى مثواه الاخير. و السؤال اليوم موجه للحكومة لماذا لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيق في قضية اغتياله؟ — Dr. Mohammed ALFattah (@Pstm46dEOpKzZdv) March 20, 2020

وكتب مغرد باسم الأشيدي: ”كارثة أن يدفن الشهيد عدنان الحمادي دون أن يعرف الشعب نتائج التحقيق.. اي والله كارثه. .. !!“.

كارثة أن يدفن #الشهيد عدنان الحمادي

دون ان يعرف الشعب نتائج التحقيق ..

اي والله كارثه. .. !! رحم الله الشهيد القائد عدنان الحمادي ولعنة الله على قاتله ولعائن الله على المتاجرين بقضيته …

"""وعند الله تجتمع الخصوم""" pic.twitter.com/Z6XW3msRQG — الأشــــــــــيديۦﮩٰٰٰٰ???????? (@asheed34) March 20, 2020

وكتب أحمد النويهي: ”شيع الناس جثمان الشهيد القائد عدنان الحمادي بقلوبهم ودموعهم يبقى السؤال من سيتشيع لمتابعة القضية ؟“.

شيع الناس جثمان الشهيد القائد عدنان الحمادي بقلوبهم ودموعهم يبقى السؤال من سيتشيع لمتابعة القضية ؟

هنا بيت العصيد.! — ahmed nowihi (@NowhAhmed) March 20, 2020

وكان العميد عدنان الحمادي لقي مصرعه في مطلع ديسمبر من العام الماضي، وسط أنباء متضاربة عن أسباب وحيثيات مقتله.

ولاحقا وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات مقتل الحمادي، برئاسة النائب العام علي الأعوش، وعضوية كلاً من رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء الركن أحمد محسن اليافعي، ورئيس عمليات محور تعز العميد عدنان رزيق، والعميد مطهر الشعيبي.

ويعد الحمادي أحد القيادات العسكرية التابعة للحكومة الشرعية، التي كانت من أوائل من واجه الميليشيات الحوثية، وسعت لوقف تمددها في محافظة تعز.

وكان الحمادي من آخر القيادات في الجيش التي لم تكن خاضعة لقيادات حزب الإصلاح الذراع السياسي للإخوان في اليمن.