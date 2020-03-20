غريفيث يدعو الأطراف اليمنية لتسريع إطلاق الأسرى بسبب كورونا

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، اليوم الجمعة، إن الحاجة لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع في اليمن أصبحت أكثر إلحاحًا؛ بسبب خطر فيروس كورونا الجديد.

وأكد غريفيث، في تغريدة نشرها حساب مكتبه على تويتر، أنه يجب على الأطراف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إطلاق سراح الأسرى والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم آمنين.

غريفيث:"أصبحت الحاجة لإطلاق سراح جميع الأسرى والمحتجزين على خلفية النزاع في #اليمن بموجب التزامات الأطراف في اتفاق تبادل الأسرى أكثر إلحاحا بسبب خطر فيروس #كورونا الجديد. يجب على الأطراف اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع إطلاق سراح الأسرى والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم آمنين." — UN Special Envoy for Yemen (@OSE_Yemen) March 20, 2020

وأعلنت الأمم المتحدة، في فبراير/ شباط الماضي، عن توصل الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثيين، بواسطة ممثلين عن الطرفين، إلى اتفاق على خطة تفصيلية لإتمام أول عملية تبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين، بعد اجتماعات استمرت لأكثر من أسبوع في العاصمة الأردنية عمّان.