اليمن.. قتلى في مواجهات متفرقة بين الجيش وميليشيا الحوثي‎

سقط قتلى في مواجهات متفرقة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين بعدة مناطق في اليمن، وفق مصدرين.

وقال العقيد ربيع القرشي، المتحدث باسم قوات الجيش اليمني، في محافظة الجوف (شرق): إن ”أكثر من 20 مسلحًا حوثيًا حاولوا مهاجمة مواقع الجيش في مديرية خب والشعف شمالي الجوف، ووقعوا في كمين الجيش ورجال المقاومة من القبائل، الذين قتلوا بعضهم وأسروا الآخرين“.

ووفق موقع ”سبتمبر نت“ الإلكتروني، الناطق باسم الجيش، بعث نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، الأربعاء، برقيتي عزاء بمقتل العميد عبد السلام السماوي والعقيد صادق الأخرم، القائدين في المنطقة العسكرية الثالثة، خلال مواجهات مع الحوثيين.

ولم يحدد موقع الجيش المنطقة التي قتل فيها السماوي والأخرم، غير أن قوات المنطقة العسكرية الثالثة تتواجد في محافظتي مأرب (شرق) وشبوة (جنوب شرق)، وتشهد الأولى معارك شرسة ضد الحوثيين، لا سيما خلال الأسبوع الجاري.

وأعلنت القوات الحكومية استعادة مواقع من مسلحي جماعة الحوثي في محافظة البيضاء (جنوب)، مع سقوط عشرات القتلى في صفوف الحوثيين، بحسب ”سبتمبر نت“.