 مطار عدن خالٍ من المسافرين بعد قرار تعليق الرحلات لمدة أسبوعين (فيديو) – إرم نيوز‬‎

مطار عدن خالٍ من المسافرين بعد قرار تعليق الرحلات لمدة أسبوعين (فيديو)

مطار عدن خالٍ من المسافرين بعد قرار تعليق الرحلات لمدة أسبوعين (فيديو)

المصدر: إرم نيوز

بدا مطار عدن الدولي خاليا من المسافرين والعاملين، بعد ساعات من قرار السلطات تعليق الرحلات لمدة أسبوعين، لمنع دخول فيروس كورونا.

وأظهرت لقطات مصورة بثتها وكالة ”فرانس برس“ صالة المطار الرئيسة وقد خلت تماما من المسافرين والعاملين، باستثناء الفرق الطبية التي تتخذ إجراءات طبية.

وقررت الحكومة اليمنية قبل أيام، تعليق الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات اليمنية، ابتداء من الثلاثاء، باستثناء الرحلات لأغراض إنسانية ونقل المساعدات الإغاثية، لمنع دخول فيروس كورونا المستجد.

ولم تعلن اليمن حتى الآن عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا، لكن حالة البنية التحتية الصحية في البلاد بعد خمس سنوات من الحرب، تثير تخوفات بأن مثل هذا التفشي قد يكون كارثيا.

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