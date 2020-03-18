مطار عدن خالٍ من المسافرين بعد قرار تعليق الرحلات لمدة أسبوعين (فيديو)

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بدا مطار عدن الدولي خاليا من المسافرين والعاملين، بعد ساعات من قرار السلطات تعليق الرحلات لمدة أسبوعين، لمنع دخول فيروس كورونا. وأظهرت لقطات مصورة بثتها وكالة ”فرانس برس“ صالة المطار الرئيسة وقد خلت تماما من المسافرين والعاملين، باستثناء الفرق الطبية التي تتخذ إجراءات طبية. لمواجهة #فيروس_كورونا.. #مطار_عدن خالي من المسافرين بعد قرار السلطات اليمنية تعليق…