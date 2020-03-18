مطار عدن خالٍ من المسافرين بعد قرار تعليق الرحلات لمدة أسبوعين (فيديو)

بدا مطار عدن الدولي خاليا من المسافرين والعاملين، بعد ساعات من قرار السلطات تعليق الرحلات لمدة أسبوعين، لمنع دخول فيروس كورونا.
وأظهرت لقطات مصورة بثتها وكالة ”فرانس برس“ صالة المطار الرئيسة وقد خلت تماما من المسافرين والعاملين، باستثناء الفرق الطبية التي تتخذ إجراءات طبية.
لمواجهة #فيروس_كورونا.. #مطار_عدن خالي من المسافرين بعد قرار السلطات اليمنية تعليق الرحلات لمدة أسبوعين باستثناء رحلات المساعدات الإنسانية#إرم_نيوز #اليمن #عدن pic.twitter.com/G36lYDJyno
— إرم نيوز (@EremNews) March 18, 2020
وقررت الحكومة اليمنية قبل أيام، تعليق الرحلات الجوية من وإلى جميع المطارات اليمنية، ابتداء من الثلاثاء، باستثناء الرحلات لأغراض إنسانية ونقل المساعدات الإغاثية، لمنع دخول فيروس كورونا المستجد.
ولم تعلن اليمن حتى الآن عن أي حالات إصابة بفيروس كورونا، لكن حالة البنية التحتية الصحية في البلاد بعد خمس سنوات من الحرب، تثير تخوفات بأن مثل هذا التفشي قد يكون كارثيا.