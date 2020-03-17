اليمن.. إصابة 5 مدنيين بقصف صاروخي حوثي على مأرب

تعرض 5 مدنيين يمنيين لإصابات مختلفة، اليوم الثلاثاء؛ إثر استهداف ميليشيات الحوثي مدينة مأرب بقصف صاروخي.

وقالت مصادر محلية بالمدينة، لـ“إرم نيوز“، إن ”الصاروخ الذي يعتقد أنه باليستي، سقط وسط حيّ الزراعة بمدينة مأرب؛ ما أسفر عن إصابة 5 مدنيين، بينهم امرأة، حالة بعضهم خطيرة“.

وأفادت بأن ”الانفجار أحدث أضرارا أخرى مادية، إذ تضررت منه عدد من منازل المواطنين ومحلات تجارية ومدرسة للأطفال“.

ويأتي هذا القصف الصاروخي من قبل الحوثيين على مدينة مأرب، في وقت تشهد فيه الأطراف الغربية من مديرية صرواح، غربي محافظة مأرب، معارك عنيفة بين قوات الجيش اليمني وميليشيات الحوثي.