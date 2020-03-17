محكمة حوثية تقضي بإعدام نائب الرئيس اليمني

قضت محكمة حوثية في العاصمة اليمنية صنعاء، الثلاثاء، بإعدام 19 قائدا عسكريا أبرزهم نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر ووزير الدفاع محمد علي المقدشي، حسب إفادة محامٍ نصبته المحكمة للدفاع عن المتهمين.

وأفاد المحامي عبد الباسط غازي، عبر حسابه على فيسبوك، بأن المحكمة الجزائية المتخصصة أصدرت حكما بإعدام القادة العسكريين بعد ”إدانتهم بجرائم انتحال الصفة، وإعانة العدو، والتحريض لشن حرب على اليمن“.

ولفت المحامي، إلى أن ”الحكم شمل مصادرة أموال المحكوم عليهم الثابتة والمنقولة وتوريدها إلى خزينة الدولة“.

ومطلع مارس/آذار الحالي، قضت المحكمة نفسها بإعدام 35 برلمانيا من الموالين لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي.

وأدان المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أحكام الإعدام بحق البرلمانيين ودعا ”للنأي بالقضاء عن الصراع السياسي“ وذلك في إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي الخميس الماضي.