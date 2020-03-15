التحالف العربي ينفي وجود شرخ في علاقته بـ“الانتقالي الجنوبي“

أكد المتحدث الرسمي، باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، عدم وجود أي شرخ في العلاقة بين المجلس الانتقالي الجنوبي، في جنوب اليمن، وقوات التحالف.

وقال المالكي، في تصريح لموقع ”العربية“، إن هناك ”إعلاما مغرضا يحاول نقل معلومات مغلوطة عن الواقع في عدن“.

وأشار المالكي إلى ”تحقق الكثير من أهداف اتفاق الرياض، الذي قال إنه أسهم في إعادة الحياة الطبيعية إلى محافظة عدن، جنوبي اليمن“.

وأكد المالكي أن اتفاق الرياض، ”دخل الآن المرحلة الثانية لتنفيذه، وأن قوات التحالف تعمل على تذليل كافة الصعاب أمامه“.

كما أشار إلى سعي التحالف لإعادة حركة المشاريع والاستثمارات من أجل إعمار عدن، وتأهيل المطار وتطوير مينائها.

وشهدت عدن، الجمعة الماضية، توترا بعد محاولة استبدال القوات الأمنية التابعة لإدارة أمن عدن، المكلفة بحماية مطار عدن الدولي، بقوات (حماية المنشآت) التي تدربت في المملكة العربية السعودية.

ورفضت القوات الأمنية التابعة لإدارة أمن عدن، تسليم مهامها لقوات حماية المنشآت، وأرسلت تعزيزات أمنية أخرى إلى المطار والأحياء القريبة منه، قبل أن تنسحب قوات حماية المنشآت من المطار وتعود إلى معسكراتها.