يمنيون يشككون بإجراءات بلدهم الاحترازية لمواجهة كورونا

يتزايد قلق اليمنين مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد حول العالم، نتيجة لهشاشة الوضع الصحي في البلد التي تشهد حربًا منذ أكثر من 5 سنوات، على الرغم من إعلان السلطات الصحية المحلية خلو اليمن من أي حالات اشتباه أو إصابة بالفيروس.

ويشكك ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، في الإجراءات الاحترازية التي أعلنتها وزارة الصحة في الحكومة الشرعية، وضعف جاهزيتها لمواجهة هذا الفيروس الذي أربك الكثير من الدول الكبرى، في ظل قلة الوعي المجتمعي، واستمرار وصول الرحلات الجوية من بعض البلدان التي سُجلت فيها حالات إصابة بفيروس كورونا، إلى جانب حالة التراجع الكبير الذي تشهده المنظومة الصحية في اليمن.

وجدد وكيل وزارة الصحة اليمنية، علي الوليدي، الجمعة، تأكيداته بمنشور على صفحته الشخصية بفيس بوك، على خلو اليمن من أي حالة اشتباه أو إصابة بالفيروس حتى الآن. وقال إن لدى الحكومة ”شفافية مطلقة، و في حال رصد أي حالة اشتباه أو إصابة بالفيروس سيعلن عنها“.

وقال الدكتور أحمد المشجري، على موقع تويتر، إن ”كورونا تقريبا وصل الى كل بقعة في الكرة الأرضية ولم يعد هناك مكان في العالم كله آمنا أو بعيدا عن الوباء.. ومن السذاجة اأن نعتمد على تطمينات بخلو اليمن من الفيروس سيما أنها تأتي من مسؤولين قد جربنا كذبهم وفسادهم وعدم مبالاتهم بحياة الناس عشرات المرات والمرات“.

وطالبت الإعلامية مايا العبسي، في تغريدة على تويتر، بوجوب ”بث حلقات وندوات توعوية بقدر الإمكان لتوعية المجتمع بخطورة المرض وكيفية انتشاره، والوقاية منه قدر الإمكان…نحن في اليمن نموت كل يوم“.

وأشار الناشط عارف بامؤمن، على صفحته بموقع فيس بوك، إلى أن العالم مستنفر بسبب فيروس كورونا، إلا اليمن. وقال :“الحكومة كل يومين تنزل تصريح بعدم تسجيل أي حالة مصابة. السؤال الحقيقي هل عندنا أصلا الإمكانيات لكشف الحالات المصابة على الأقل في كل المدن الرئيسية؟“.

ويأتي هذا التهديد الصحي على اليمن، في وقت لم تستطع فيه السلطات الصحية حماية اليمنيين من أمراض تخلص منها العالم قبل عشرات السنين، إذ ما تزال أمراض الكوليرا، حمّى الضنك والدفتيريا، تحصد أرواح الآلاف حتى اليوم.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة اليمنية، سالم باسلطان، قال في وقت سابق لـ“إرم نيوز“، إن هناك إجراءات احترازية تجري في جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية اليمنية، بعد أن تم توزيع كميات من الكمّامات والقفازات المعقمة وترمومترات حرارية، ومواد مطهرة، على هذه المنافذ، إلى جانب تحديد غرف خاصة للفحص الاحترازي“.

وأشار إلى أن وزارة الصحة، دربت عددًا من العاملين في المنافذ على كيفية التعامل مع المسافرين وتوعيتهم، إضافة إلى تدريب عدد من المثقفين الصحيين وبعض خطباء المساجد وآخرين من وزارة الإعلام، للاستعداد لنزولهم لعمل توعية صحية تثقيفية للمواطنين، في محافظات عدن، لحج، الضالع وحضرموت، (جنوبي البلاد)، وسيتم قريبًا تدريب عدد أكبر من بقية المحافظات، وذلك لرفع التوعية لدى المواطنين حول طرق الإصابة والوقاية، وبعض الإجراءات الاحترازية.

ووجه رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، الجمعة، حكومته ”بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، والتنسيق مع منظمة الصحة العالمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والمنظمات ذات العلاقة للتطبيق الفعال للتأكد من سلامة القادمين في المنافذ المختلفة، وتوفير الأجهزة الخاصة بذلك.