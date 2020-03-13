توتر وانتشار أمني في مطار عدن الدولي

يشهد مطار عدن الدولي، توترًا عسكريًا، اليوم الجمعة، بعد أن انتشرت قوات أمنية تابعة لإدارة أمن عدن، داخل المطار وفي محيطه، رفضًا لتسليم مهمة تأمين المطار لقوات أمنية أخرى.

وقالت مصادر في المطار، لـ“إرم نيوز“، إن قوات التحالف أصدرت أوامر باستبدال القوات الأمنية التابعة لإدارة أمن عدن، المكلفة بحماية المطار، بقوات أمنية أخرى، تلقت تدريبات أمنية خلال الفترة الأخيرة، في السعودية، وهو ما ترفضه قوات أمن عدن وتسبب لاحقًا بحدوث توتر.

وأكدت المصادر أن هناك محاولات عديدة لحل الإشكال، في حين أرسلت القوات الأمنية التابعة لإدارة أمن عدن، تعزيزات أمنية إلى داخل المطار، وانتشرت وحدات أخرى تابعة لها في محيط المطار وعدد من أحياء مديرية خور مكسر، وسط العاصمة عدن.