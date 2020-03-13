اليمن.. ميليشيات الحوثيين تكثف قصفها في تعز والضالع‎ وتوقع ضحايا

تكثف ميليشيات الحوثيين، من هجماتها العسكرية على أطراف محافظات جنوب اليمن المحررة، في محاولة منها لإحراز تقدم ميداني.

وذكرت مصادر عسكرية في محافظة الضالع، لـ“إرم نيوز“، أن القوات اليمنية المشتركة وقوات المقاومة الجنوبية، تمكنت، اليوم الجمعة، من التصدي لهجمات عنيفة شنتها ميليشيات الحوثيين، على عدة جبهات شمال محافظة الضالع، بعد معارك ضارية بين الجانبين.

وأكدت المصادر أن الهجوم الذي شنته الميليشيات يعد الأعنف خلال العام الجاري، واستهدف مواقع القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية، على جبهات ”الجب“ و“الفاخر“ وأطراف مديرية الحشاء، شمال وغرب المحافظة.

ووفقًا للمصادر، فقد خلفت المعارك 8 قتلى من أفراد المقاومة الجنوبية، وعددًا آخر من الجرحى، في حين تكبدّت ميليشيات الحوثيين عشرات القتلى والجرحى، وخسائر في العتاد، ما أدى إلى تراجعها وانسحابها.

وقال المتحدث الرسمي باسم محور الضالع العسكري، فؤاد جباري، خلال تصريح صحفي، إنه ”بعد مواجهات ضارية استمرت لأكثر من 10 ساعات، تم بعون الله السيطرة على الوضع بالكامل في قطاع صُبيرة- الجُبّ وقطاع بتار غرب مديرية قعطبة، وصد كل الهجمات والتسللات التي قامت بها الميليشيات الحوثية وسط خسائر كبيرة تكبدتها، وما زالت قواتنا تستهدف فلول عناصر الميليشيات شمال بلدة صُبيرة والشامريَّة جنوب بلدة حبيل يحيى شمال شرق مديرية الحشاء“.

وفي محافظة أبين، شرق العاصمة المؤقتة عدن، تواصل ميليشيات الحوثيين هجماتها على مواقع قوات الجيش اليمني والمقاومة الجنوبية، في جبهة ”ثرة“ الجبلية، شمال مديرية لودر، من خلال تمركزها أعلى الجبل ومواقعها في مديرية مكيراس، جنوب محافظة البيضاء.

وقال المركز الإعلامي التابع لجبهة ”ثرة“، عبر صفحته على موقع فيسبوك، إن الميليشيات لجأت إلى القصف العشوائي واستهداف القرى المأهولة بمحيط جبل ”ثرة“، بغرض إرهاب المواطنين.

وأشار إلى قصف الحوثيين قرية ”القيمة“ بالقذائف، اليوم الجمعة، دون وقوع خسائر، في حين بادلتها قوات المقاومة الجنوبية بقصف مدفعي لقذائف مدفعية ”الهاون“.