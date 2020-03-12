الجيش اليمني: نسيطر على 75% من أراضي الجوف

أعلن الجيش اليمني، اليوم الخميس، أن قواته ”تسيطر على 75%“ من مساحة محافظة الجوف“، التي تجددت فيها المعارك مع مسلحي جماعة ”الحوثيين“ منذ نحو شهر ونصف الشهر.

وقال المتحدث باسم الجيش عبده مجلي إن“جماعة الحوثيين تلقت هزيمة قاسية على جبهات (مديرية) خب والشغف في الجوف المحاذية للسعودية، وتكبدت عشرات القتلى والجرحى“، بحسب ما نقل عنه موقع ”26 سبتمبر.نت“ التابع للجيش.

ووصف المجلي ما حدث بأنه ”عملية استدراج ناجحة من قبل القوات المسلحة“، مضيفًا أن العملية ”جاءت ردًا على تصعيد ميليشيات الحوثيين المتمردة، ومحاولتها التسلل إلى مناطق اليتمة والمهاشمة التابعة لمديرية خب الشغف“؛ أكبر مديريات الجوف.

وأشار إلى“وجود التفاف شعبي واسع إلى جانب الجيش ورفض متزايد لتواجد جماعة الحوثيين في مناطق الجوف“، متهمًا الحوثيين“بارتكاب انتهاكات في مناطق سيطرتها في مدينتي الحزم والغيل غرب محافظة الجوف“.

وثمن المجلي دور القبائل المساندة للقوات المسلحة بحسم المعركة ضد جماعة ”الحوثيين“، التي قال إنها ”عاثت في الأرض فسادًا، وارتكبت الجرائم، وانتهكت الحرمات“.