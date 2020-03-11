منع شلال شائع وقيادات بالانتقالي الجنوبي من العودة إلى عدن

منعت السلطات الأردنية اليوم الأربعاء قيادات في المجلس الانتقالي الجنوبي، من العودة إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، على متن رحلة جوية من عمان إلى عدن.

وقالت مصادر مطلعة في قيادة المجلس الانتقالي الجنوبي لـ“إرم نيوز“، إن السلطات الأردنية في مطار الملكة علياء في عمان، منعت كلا من اللواء شلال علي شائع، وعضوي الهيئة الرئاسية في المجلس الانتقالي الجنوبي، ناصر الخبجي رئيس وحدة التفاوض في المجلس، وعبدالرحمن شيخ، وأنيس الشرفي، والصحفي مختار اليافعي، من الركوب على متن الرحلة الجوية المغادرة باتجاه عدن.

وذكرت المصادر، أن السلطات الأردنية بمطار الملكة علياء، أبلغت القيادات أن هذه التعليمات صادرة من ”قيادة التحالف العربي”، في حين لم تكشف عن أسباب منعهم من العودة إلى عدن.

وقالت المصادر إن قيادات الانتقالي الجنوبي في طريقها للعودة إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، وإن موقفا رسميا سيصدر من المجلس خلال الساعات القادمة.