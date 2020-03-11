شلال شايع يعود إلى عدن.. ما الذي يعنيه ذلك لـ“اتفاق الرياض“؟

قال مصدر مطلع لـ“إرم نيوز“ إن اللواء شلال علي شايع سيعود إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مساء اليوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، في خطوة تبدو انتكاسة جديدة لاتفاق الرياض المتعثر بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وكشف المصدر أن الاحتياطات الأمنية تفرض عودة شايع مع حلول الظلام في عدن.

وتشيرعودة شلال شايع إلى تراجع الآمال بشأن النجاح في تنفيذ اتفاق الرياض، حيث يعتقد أن بقاء شلال شايع خلال الفترة الماضية خارج عدن كان جزءا من الجهود غير المعلنة لإنجاح اتفاق الرياض الذي تضمن إبعاد الأطراف التي وصفت بأنها كانت طرفا في المواجهات التي شهدتها عدن وطلبت الحكومة إبعاد شايع ونائب رئيس الانتقالي هاني بريك وهو ما التزم به المجلس كنوع من إبداء حسن النية لتنفيذ الاتفاق.

غير أن عودة شلال شايع في هذا التوقيت تشير إلى تغير الموقف ليسمح له الانتقالي بالعودة إلى عدن بالتنسيق مع السعودية المشرفة حاليا على الأوضاع الأمنية في عدن ضمن جهود التحالف لإنجاح مساعي التسوية السياسية بين الحكومة والانتقالي الجنوبي.