الجيش اليمني يسدد ضربات موجعة للحوثيين في عدة جبهات

وجهت قوات الجيش اليمني، الثلاثاء، ضربات موجعة إلى ميليشيات الحوثي الانقلابية، وذلك في مختلف الجبهات التي تشهد معارك قتالية بين الطرفين.

وأعلن المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة، مساء الثلاثاء، عن مصرع أحد القيادات الميدانية البارزة لدى ميليشيات الحوثي الإنقلابية، إلى جانب 8 آخرين، وذلك خلال المواجهات المسلحة في منطقة باقم بمحافظة صعد أقصى شمال البلاد.

وأورد إعلام الجيش اليمني، على حسابه بموقع ”تويتر“ تغريدة، جاء فيها: ”مصرع ٩ من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية بينهم قيادي ميداني يدعى (أبو الحسين الرزامي)، بنيران أبطال الجيش الوطني في جبهة باقم شمالي غرب محافظة صعدة“.

وأضاف: ”كما استهدفت مدفعية الجيش مجاميع للميليشيات في ذات الجبهة، وأسفر القصف عن سقوط قتلى وجرحى، إلى جانب خسائر في المعدات القتالية“.

ومن جهة أخرى، أفاد الموقع الرسمي الناطق باسم الجيش اليمني ”سبتمبر نت“، بأن: ”مدفعية الجيش الوطني، قصفت اليوم الثلاثاء، مواقع لميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في جبهة الفاخر غربي محافظة الضالع وسط البلاد“.

وأشار إلى أن: ”القصف استهدف مخزنين للأسلحة تابع للميليشيات في منطقة حبيل العبدي شمالي الفاخر في مديرية قعطبة، مما أدى إلى تدميرهما، ومصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات الانقلابية“.

وعلى صعيد أخر، ذكر موقع الجيش اليمني، أن: ”مجاميع مسلحة من ميليشيات الحوثي، حاولت فجر الثلاثاء، التسلل باتجاه مواقع في جبلي المرخومة و الضواري في مدينة الراهدة بمحافظة تعز جنوب غرب البلاد، إلان أن قوات الجيش رصدتها، وأجبرتها على الفرار، بعد تكبيدها خسائر في الأرواح البشرية والأليات العسكرية“.

و استهدفت مقاتلات قوات التحالف العربي، صباح الثلاثاء، مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثي، في مديريتي حرض ومستبأ في محافظة حجة شمال غرب اليمن، ونجم عن ذلك سقوط العديد من القتلى والجرحى، فضلاً عن تدمير معدات وعربات عسكرية تابعة لها، وذلك وفقاً لإعلام الجيش اليمني.