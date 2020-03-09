إصابة 4 جنود بهجوم مسلح جنوب اليمن

أصيب 4 جنود يمنيين، من قوات ”الحزام الأمني“، التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي مساء اليوم الإثنين، بهجوم شنه مسلحون على أحد حواجز التفتيش الأمنية، في محافظة لحج، جنوب اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“؛ إن مسلحين من أبناء المنطقة، هاجموا حاجزا أمنيا في منطقة ”العسكرية“ بمديرية حبيل جبر، شمال شرق محافظة لحج، بالأسلحة الخفيفة، بعد خلاف مع أفراد الحاجز، ما أدى إلى إصابة 4 جنود من أفراد القوة الأمنية التابعة لقوات الحزام الأمني.

وذكرت المصادر، أن الجنود المصابين نُقلوا إلى مستشفى ”لبعوس“، شرق المحافظة، بينهم 2 في حالة خطرة، في حين انسحب المسلحون عقب الاشتباك إلى المناطق الجبلية القريبة من موقع الهجوم.

وفي سياق منفصل، تتواصل المعارك العنيفة بين القوات اليمنية المشتركة ومليشيات الحوثيين، في محافظة الضالع شمال محافظة لحج.

وذكرت وسائل إعلام محلية، أن القوات المشتركة تمكنت الإثنين، من التصدي لمحاولة تسلل نفذتها مليشيات الحوثيين على مواقع القوات المشتركة، غرب مديرية الأزارق، جنوب محافظة الضالع، وجنوب غرب مديرية قعطبة، شمال المحافظة.