معارك عنيفة في الضالع والجوف تكبد مليشيات الحوثي خسائر فادحة

تشهد منطقة بتار شمال محافظة الضالع وسط اليمن، مواجهات ميدانية عنيفة، ومعارك قتالية شرسة، بين القوات اليمنية المشتركة من جهة، ومليشيات الحوثي الإنقلابية من جهة أخرى.

واندلعت الاشتباكات المسلحة بين الطرفين، على خلفية هجوم مباغت نفذته عناصر ميليشيات الحوثي، على مواقع القوات الجنوبية بمنطقة بتار جنوب غرب مديرية قعطبة في الضالع، بغية السيطرة عليها.

وذكر المركز الإعلامي لجبهة محافظة الضالع، عبر بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع (فيسبوك)، فجر اليوم الإثنين: ”حاولت عناصر تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية، التسلل صوب مواقع القوات الجنوبية بمنطقة بتار، وعلى اثر ذلك اندلعت اشتباكات عنيفة ما تزال مستمرة حتى هذه اللحظة“.

وفي سياق متصل، أشار بيان إعلام جبهة الضالع، إلى أن: ”قوات اللواء الخامس مقاومة، أحبطت فجر اليوم، هجوماً حوثياً مباغتاً، على موقعي الشويق والفراشة غرب مديرية الازارق، جنوب غرب الضالع“.

و أورد البيان تصريحات نقلها عن قائد اللواء الخامس مقاومة العقيد محمود البتول، والذي قال، إن: ”القوات المرابطة في منطقة المواجهات، على الحدود مع مديرية ماوية التابعة لمحافظة تعز -شمال غرب اليمن-، تصدت لعملية هجومية من قبل الميليشيات الحوثية، وتمكنت خلالها، من السيطرة على الموقف العسكري، بشكل كامل“.

وأضاف البتول: ”واندلعت إزاء ذلك، اشتباكات مسلحة عنيفة، تكبد فيها الحوثيون خسائر فادحة على الصعيدين البشري والمعدات العسكرية“.

وفي الإطار ذاته، تمكنت قوات الجيش اليمني، وبدعم مباشر من مقاتلات التحالف العربي، في الساعات الأولى من فجر الإثنين، من تحرير منطقة اليتمة في محافظة الجوف شمال شرق اليمن، وطرد ميليشيات الحوثي الانقلابية منها.

وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العميد ركن عبده مجلي، في حديث مقتضب مع ”إرم نيوز“ أن: ”قوات الجيش اليمني المسنود بغطاء جوي من طيران التحالف العربي، استطاع تحرير منطقة اليتمة، وطرد الحوثيين منها، وذلك عقب معارك عنيفة دارت بين الطرفين“.

بدوره، أفاد الناطق الرسمي باسم قوات محور الجوف بالمنطقة العسكريه السادسة ربيع القرشي، على حسابه بموقع (تويتر): ”منطقه اليتمه بالكامل تحت سيطرة قوات الجيش الوطني“، لافتاً إلى أن: ”المعارك حالياً تدور بجبهتي السليله والمهاشمه“، مشيراً إلى أن: ”محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي، يتقدم صفوف المقاتلين“

وتعد مديرية خب والشعف، التي تتواجد فيها منطقة اليتمة، أكبر مديريات محافظة الجوف، إذ تشكل مساحتها 82% من إجمالي مساحة المحافظة.