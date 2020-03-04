لبنان يخفف القيود على دخول اليمنيين

أعلن السفير اليمني في بيروت، عبدالله الدعيس، أن لبنان ألغى إجراءات أمنية كانت تتخذ بحق حاملي الجواز اليمني.
وقال السفير اليمني إنه ”تم التوصل إلى إلغاء الإجراءات (التحريات الأمنية) التي استحدثت على حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة“.
وأكد عبر صفحته على ”فيسبوك“ أن الإجراءات الأمنية ”المستحدثة ”تم إلغاؤها، مع الإبقاء على الشروط السابقة للحصول على تأشيرة دخول للأراضي اللبنانية، والتي تنص على أن يكون لدى القادم إلى المطارات اللبنانية تذكرة ذهاب وعودة، ومبلغ ألفي دولار نقداً، وحجز فندقي أو سكن“.
تم النشر بواسطة السفير عبدالله عبدالكريم الدعيس في الأربعاء، ٤ مارس ٢٠٢٠
وكان لبنان اتخذ إجراءات أمنية مشددة بحق اليمنيين القادمين إلى أراضيه، تتمثل في اتخاذ التحريات الأمنية من قبل الإدارة العامة للأمن العام بواسطة ضابط الجوازات، حيث يقوم بإرسال طلب الموافقة إلى الأمن العام اللبناني، وينتظر الرد بالموافقة قبل منح المواطن اليمني تأشيرة الدخول للأراضي اللبنانية.