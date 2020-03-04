لبنان يخفف القيود على دخول اليمنيين

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أعلن السفير اليمني في بيروت، عبدالله الدعيس، أن لبنان ألغى إجراءات أمنية كانت تتخذ بحق حاملي الجواز اليمني. وقال السفير اليمني إنه ”تم التوصل إلى إلغاء الإجراءات (التحريات الأمنية) التي استحدثت على حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة“. وأكد عبر صفحته على ”فيسبوك“ أن الإجراءات الأمنية ”المستحدثة ”تم إلغاؤها، مع الإبقاء على الشروط السابقة للحصول على تأشيرة…