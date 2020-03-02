المتحدث باسم الجيش اليمني يكشف عن خطة ”تحرير الجوف“

كشف المتحدث الرسمي، باسم الجيش اليمني، العميد الركن، عبده مجلي، الاثنين، عن ”خطط تكتيكية“، قال إنه يجري الإعداد لها لتحرير محافظة الجوف بالكامل، شمال البلاد، وصولًا إلى العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال مجلي، في مداخلة تلفزيونية لقناة ”سهيل“ المحلية التابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون)، إن قوات الجيش اليمني، متواجدة بالقرب من مدينة الحزم، عاصمة محافظة الجوف، ”ويسطرون ملاحم بطولية خالدة في كافة الميادين، بإسناد مباشر ومتواصل من طيران تحالف دعم الشرعية“.

وأكد أن الجيش اليمني عازم على طرد مليشيات الحوثيين من محافظة الجوف، وإعادة سكانها المهجرين.

وحتى اللحظة لم يصدر موقف أو تعليق رسمي من الجيش اليمني، على المستجدات الميدانية في محافظة الجوف، بعد أن تمكنت مليشيات الحوثيين، الأحد، من السيطرة على مديرية الحزم، مركز محافظة الجوف، عقب انسحاب مفاجئ لقوات الجيش.

وكانت مصادر عسكرية يمنية، أكدت لـ“إرم نيوز“ أمس الاثنين، أن قوات الجيش اليمني، انسحبت إلى المناطق الشرقية من مديرية الحزم في الجوف، بعد سيطرة الحوثيين على عاصمة المحافظة، في محاولة منها لترتيب صفوفها لمهاجمة مليشيات الحوثيين بالمحافظة.