اليمن.. مجهولون يغتالون جنديًا بالحزام الأمني في عدن‎

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أفادت مصادر محلية في اليمن، أن أحد جنود قوات الحزام الأمني لقي، مساء اليوم الأحد، مصرعه، جراء إصابته برصاص مسلحين مجهولين في حي خورمكسر شرق العاصمة المؤقتة عدن. وذكرت المصادر (غير رسمية) أن مسلحين على متن سيارة أطلقوا النار على جندي في الحزام الأمني يدعى علي المرفدي أثناء تواجده في سيارته الخاصة بمنطقة العريش شرق…