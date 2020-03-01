اليمن.. مجهولون يغتالون جنديًا بالحزام الأمني في عدن‎

أفادت مصادر محلية في اليمن، أن أحد جنود قوات الحزام الأمني لقي، مساء اليوم الأحد، مصرعه، جراء إصابته برصاص مسلحين مجهولين في حي خورمكسر شرق العاصمة المؤقتة عدن.
وذكرت المصادر (غير رسمية) أن مسلحين على متن سيارة أطلقوا النار على جندي في الحزام الأمني يدعى علي المرفدي أثناء تواجده في سيارته الخاصة بمنطقة العريش شرق عدن، وأردوه قتيلًا على الفور.
وأضافت المصادر أن المسلحين لاذوا بالفرار، فيما لم يصدر بعد أي تصريح رسمي بخصوص الواقعة.
وعادت عمليات القتل والاغتيالات للواجهة مجددًا في عدن عقب انخفاض حدتها خلال الأشهر الماضية.