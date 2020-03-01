ناشطة يمنية بارزة: مدينة الحزم عاصمة الجوف سقطت دون مقاومة

نقلت ناشطة يمنية بارزة معلومات عن مصادر محلية في محافظة الجوف تفيد بأن مدينة الحزم سقطت في أيدي الحوثيين دون مقاومة، ما يشير على ما يبدو إلى خيانة من قبل أطراف في الشرعية لتمكين الميليشيات المتحالفة مع إيران من السيطرة على مركز المحافظة المحاذية للحدود السعودية.

وكتبت إشراق المقطري الناطق الرسمي للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان: ”تواصلت مع زملاء وزميلات في الجوف للاطمئنان عليهم والاوضاع هناك،واكدوا جميعهم انه فجاة وبدون اي مقاومة سيطر الحوثيين على مدينة الحزم ورفعواعلامهم على المجمع ومباني السلطة المحلية والامن والقضاءهناك. المقلق هو مصير الاف النازحين/ات الفارين من تهديدات الحوثي في صنعاءوحجه وعمران..الخ“

تواصلت مع زملاء وزميلات في الجوف للإطئنان عليهم والاوضاع هناك،واكدوا جميعهم انه فجاة وبدون اي مقاومة سيطر الحوثيين على مدينة الحزم ورفعواعلامهم على المجمع ومباني السلطة المحلية والامن والقضاءهناك.

المقلق هو مصير الاف النازحين/ات الفارين من تهديدات الحوثي في صنعاءوحجه وعمران..الخ — Eshraq Almaqtari (@EshraqAlmaqtari) March 1, 2020

وأضافت في تغريدة أخرى: ”خلال زيارتي للحزم عاصمة #الجوف 2017/2019 كانت اهم مشاهداتي انها مدينة النازحين بعدمارب. مخيمات للفقراء من ابناء محافظة صنعاء ولابناء مناطق حجه ووصاب وريمه والمحويت وجميعهم نزحو اضطرارا من القمع والتنكيل والمضايقات. اليوم سيعودالخوف لهولاء الفقراء العزل،وستكون موجة نزوح جديدة”.

خلال زيارتي للحزم عاصمة #الجوف 2017/2019 كانت اهم مشاهداتي انها مدينة النازحين بعدمارب.

مخيمات للفقراء من ابناء محافظة صنعاء ولابناء مناطق حجه ووصاب وريمه والمحويت وجميعهم نزحو اضطرارا من القمع والتنكيل والمضايقات.

اليوم سيعودالخوف لهولاء الفقراء العزل،وستكون موجة نزوح جديدة — Eshraq Almaqtari (@EshraqAlmaqtari) March 1, 2020

واتهم الإعلامي السعودي سامي العثمان نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر باختراق الشرعية لصالح قطر وتركيا بعد أنباء عن سيطرة الحوثيين على محافظة الجوف.

وكتب سامي العثمان : ”#الايعلم العجوز المغيب منصور هادي بأن الشرعية مخترقة من رأس الأفعى محسن الأحمر والخونة أتباعه الذين باعوا الأرض والعرض لقطر وتركيا وايران وعمان، فضلا عن كونهم وراء الحوثي وتقدمه في محافظة الجوف! والله الزمن والتاريخ لن يرحمك! اترك الشرعية بعد أن تركتك!“.