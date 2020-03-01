بعد سقوط الجوف.. إعلامي سعودي يتهم الأحمر بـ“الخيانة“

اتهم الإعلامي السعودي سامي العثمان نائب الرئيس اليمني علي محسن الأحمر باختراق الشرعية لصالح قطر وتركيا بعد أنباء عن سقوط محافظة الجوف المحاذية للمملكة في أيدي الحوثيين عقب أيام من الأنباء المتضاربة.

وكتب سامي العثمان : ”#الايعلم العجوز المغيب منصور هادي بأن الشرعية مخترقة من رأس الأفعى محسن الأحمر والخونة أتباعه الذين باعوا الأرض والعرض لقطر وتركيا وايران وعمان، فضلا عن كونهم وراء الحوثي وتقدمه في محافظة الجوف! والله الزمن والتاريخ لن يرحمك! اترك الشرعية بعد أن تركتك!“

#صحيفة_العروبة_اليوم #الايعلم العجوز المغيب منصور هادي بان الشرعية المخترقة من رأس الافعى محسن الأحمر والخونة اتباعه هم باعوا الارض والعرض لقطر وتركيا وايران وعمان، فضلا عن كونهم وراء الحوثي وتقدمه في محافظة الجوف! والله الزمن والتاريخ لن يرحمك! اترك الشرعية بعد ان تركتك! — سامي العثمان (@samialothman_) March 1, 2020

وكانت مصادر يمنية متطابقة أكدت أن ميليشيات الحوثي سيطرت على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف في انتكاسة لقوات الحكومة الشرعية التي تواجه اتهامات بالفساد وسوء إدارة المواجهة مع الجماعة التابعة لإيران.

ويعتقد على نطاق واسع أن الأحمر متحالف مع حزب الإصلاح وأنه الحاكم الفعلي للشرعية اليمنية.