سقوط مدينة الحزم عاصمة الجوف بيد الحوثيين

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قالت مصادر يمنية متطابقة إن ميليشيات الحوثي سيطرت على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف في انتكاسة لقوات الحكومة الشرعية التي تواجه اتهامات بالفساد وسوء إدارة المواجهة مع الجماعة التابعة لإيران. وخلال الأيام الماضية تضاربت الأنباء حول الوضع الميداني بمحافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية. وقالت المسؤول بالحكومة اليمنية محمد جميح إن ”سقوط الحزم عاصمة محافظة الجوف…