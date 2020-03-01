سقوط مدينة الحزم عاصمة الجوف بيد الحوثيين

قالت مصادر يمنية متطابقة إن ميليشيات الحوثي سيطرت على مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف في انتكاسة لقوات الحكومة الشرعية التي تواجه اتهامات بالفساد وسوء إدارة المواجهة مع الجماعة التابعة لإيران.
وخلال الأيام الماضية تضاربت الأنباء حول الوضع الميداني بمحافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية.
وقالت المسؤول بالحكومة اليمنية محمد جميح إن ”سقوط الحزم عاصمة محافظة الجوف في يد الحوثيين هو انعكاس طبيعي لبقاء القيادات السياسية والعسكرية خارج الوطن، انعكاس للمعارك الجانبية والمكايدات، بعيداً عن معركة دحر الانقلاب، ولآلاف الأسماء الوهمية في الجيش، ولخذلان الجوف التي قاتلت بكل شجاعة واستبسال. لموصوف بلا صفة ولفظ بلا معنى“.